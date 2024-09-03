Минувшей ночью в Марупе из-за пожара из жилого дома были эвакуированы три человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Около двух часов ночи пожарные получили выхов на улицу Палею в Марупе, где горела стена гаража, пристроенного к двухэтажному жилому дому, и бытовые вещи на общей площади 25 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались три человека.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 46 вызовов: 16 вызовов были связаны с тушением пожаров, 19 - со спасательными работами, а 13 вызовов оказались ложными. Пожарные реагировали на вызовы о горящем мусоре, сушилке для зерна, электрической розетке, еде, сарае и дровах, бесхозной постройке, стоге сена, электрических проводах.

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