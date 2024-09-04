В понедельник, 2 сентября, на пункте пограничного контроля Рижского аэропорта были пойманы три гражданина Афганистана, которые показали пограничникам чужие проездные документы - один нидерландский и два французских паспорта, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

При проверке прибывших из Дубая пассажиров и сравнении их с фотографиями в паспортах, пограничники обнаружили, что предъявившие документы люди не соответствуют лицам на фотографиях. Их рост также не соответствовал указанному в документах. В ходе допроса они сознались, что являются гражданами Афганистана.

В отношении задержанных начаты уголовные процессы по 281-й статье Уголовного закога о сокрытии идентичности путем использования чужого документа удостоверения личности во время пребывания в Латвии. Поддельные документы были конфискованы.

В этом году пограничники выявили 24 попытки въезда в Латвию по фальшивым или чужим документам удостоверения личности. Большинство случаев выявлено в Рижском аэропорту, где до сих пор такие попытки предприняли 19 человек. Также такие случаи были констатированы на пункте пограничного контроля в Терехово.

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