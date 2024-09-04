Сотрудники Восточного участка Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают без вести пропавшего Ричарда Лочмелиса, 2009 года рождения.

Как пояснили порталу Delfi в пресс-службе полиции, 3 сентября подросток вышел из своего дома в Личупе (Огресский край) и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 186 см, худощавое телосложение, темно-серые/светло-коричневые волосы, голубые глаза.

Одежда: черные спортивные брюки, белая обувь, темно-синяя куртка с капюшоном и черными надписями, с собой черный рюкзак.

Государственная полиция просит о помощи в поиске подростка, звонить по телефонам 65002400 или 110.

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