Видземский районный суд в Цесисе приговорил жителя Малпилса 1981 года рождения, Эдгарса Ромалса, к одному году и восьми месяцам тюрьмы за публичнное восхваление военных преступлений и разжигание национальной ненависти в отношении украинцев, сообщает Latvijas Avīze.

Согласно обвинительному заключению, в октября 2022 года в Малпилсе Ромалс, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставал к трем украинцам - двум мужчинам и женщине. Он пытался их ударить и кричал: "Путин правильно делает, что убивает украинцев! Нужно сбросить атомную бомбу на украинцев. Украинцы - п****ы. Слава п*****м".

Один из пострадавших, 22-летний Максим, рассказал, что находится в Латвии с 25 февраля 2022 года. Раньше он жил недалеко от Львова и сразу после начала войны приехал к сестре матери в Латвию. От службы в армии он освобожден по состоянию здоровья. До произошедшего у него не было никаких конфликтов с Ромалсом.

В свою очередь, по словам пострадавшей женщины, она сказала обвиняемому, что если он извинится за свои действия, то она не будет обращаться в полицию и простит его, но Ромалс не извинился. "В Украине гибнут люди, а Ромалс это поддерживает, называет украинцев п******и, такая и я "со своим президентом Зеленским". Мне очень больно это слышать, потому что моя сестра добровольно пошла на войну, брат-инвалид выпросился на фронт, где пробыл полтора года, сын моей сестры тоже воевал за свою родину", - добавила женщина.

Во время конфликта Ромалс был сильно пьян, алкоголь он употреблял несколько дней подряд, пишет Latvijas Avīze.

Ромалс предпочел предстать перед судом без адвоката. На вопрос прокурора о том, не нужен ли ему адвокат, он ответил, чтобы она беспокоилась о себе. В суде Ромалс отказался давать показания. Ранее в разговоре с полицией он отрицал, что оскорблял украинцев, или говорил, что не помнит этого, потому что был пьян.

В ходе прений прокурор потребовала приговорить Ромалса к двум годам и шести месяцам лишения свободы, а также к двум годам пробационного надзора. Услышав это, Ромалс попросил прощения, сказав, что сожалеет о содеянном и не заслуживает такого сурового приговора, поскольку он не занимает сторону России или Украины, а выступает "за мир во всем мире". После заседания суда прокурор сообщила изданию, что если бы обвиняемый в ходе расследования раскаялся и попросил обойтись без судопроизводства, возможно, она могла бы потребовать лишь условный срок.

После вынесения приговора Ромалса не заключили под стражу. Приговор еще может быть обжалован.

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