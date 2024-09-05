В Риге возле остановки "Парк Победы" восстановлено движение трамваев, сообщило в Twitter муниципальное предприятие Rīgas satiksme. Ранее из-за ДТП движение трамваев в направлении центра было прекращено.
Ранее в движении трамваев по маршрутам №1, №2 и №5 возник сбой и транспорт следовал с опозданием.
Около 19.45 часов движение трамваев было восстановлено, но транспорт следует с опозданием, отметили в Rīgas satiksme.
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