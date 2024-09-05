В Риге возле остановки "Парк Победы" восстановлено движение трамваев, сообщило в Twitter муниципальное предприятие Rīgas satiksme. Ранее из-за ДТП движение трамваев в направлении центра было прекращено.

Ранее в движении трамваев по маршрутам №1, №2 и №5 возник сбой и транспорт следовал с опозданием.

❗️Uzmanību! Apstājusies kustība 1., 2. un 5. maršruta tramvajiem pieturvietā Uzvaras parks, centra virzienā, ceļu satiksmes negadījuma dēļ. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 5, 2024

Около 19.45 часов движение трамваев было восстановлено, но транспорт следует с опозданием, отметили в Rīgas satiksme.

❗️1., 2. un 5. maršruta tramvaju kustība atjaunota, bet ņemiet vērā, ka transports brauc ar kavējumu. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 5, 2024

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