Рижский городской суд завершил судебное расследование по делу об убийстве администратора по вопросам неплатежеспособности Мартина Бункуса.

Следующее судебное заседание запланировано на 19 сентября в 10:00, на котором начнутся судебные прения.

По делу о заказе убийства обвиняются предприниматели Михаил Ульман и Александр Бабенко. Ульман также обвиняется в подстрекательстве к убийству.

Обвинение предъявлено и предполагаемому убийце, который совершил выстрелы — гражданину России 1974 года рождения Виктору Кривошею. Он также обвиняется в ношении и транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения, а также в разглашении полученной в ходе досудебного расследования информации, - без разрешения следователя или прокурора.

Обвинение организатору убийства не предъявлено, так как он умер насильственной смертью. А именно, осужденный по делу влиятельной криминальной группировки Ивана Харитонова — Геннадий Валягин. Он был застрелен в марте 2022 года в Риге, в микрорайоне Плявниеки.

Кроме того, в отношении одного лица уголовный процесс был прекращен, поскольку не было установлено его участие в этом преступлении. Это лицо — Аркадий Юдин, 1970 года рождения.

Прокуратура считает, что мотивом преступления со стороны обвиняемых была неприязнь к администратору, который выполнял свои профессиональные обязанности. Бункус был администратором компании SIA "Rego Trade", а Ульман — бывшим членом правления этой компании.

Ранее в передаче "De facto" Латвийского телевидения сообщалось, что за организацию убийства Бункуса было предложено 100 000 евро, а исполнителю — 200 000 евро. Более 100 000 евро исполнителю так и не были выплачены.

Всем обвиняемым в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда ехал на машине мимо Рижского Лесного кладбища. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия был найден сожженный автомобиль с поддельными государственными номерами.

Контекст

Уже на следующий день после убийства в СМИ появилась информация, что Бункус, возможно, ранее манипулировал имевшейся в его распоряжении информацией в деле о неплатежеспособности Rego Trade, чтобы добиться взыскания 721 186,20 евро с трех бывших членов правления этого предприятия - Михаила Ульмана, Александра Будовского и Даны Вапне.

Это вытекает из принятого 24 мая решения Верховного суда, который указал, что, возможно, имеет место "недопустимая ситуация, когда администратор предъявляет требование к третьим лицам, манипулируя имеющимися в его распоряжении сведениями о документах, которые он получил, выполняя свои законные задачи, и наличие которых, возможно, исключает ответственность этих членов правления".

Верховный суд указывает, что такие действия администратора следует считать "грубым нарушением второй части 26-й статьи закона о неплатежеспособности, согласно которой администратор должен обеспечить законный процесс неплатежеспособности".

Компания по оптовой продаже продуктов питания Rego Trade была признана неплатежеспособной весной 2008 года. Бункус констатировал, что бывшие члены правления предприятия Михаил Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне перед объявлением неплатежеспособности разбазарили активы предприятия, поэтому он подал на них судебные иски о взыскании средств.

Верховный суд в 2012 году удовлетворил иск Бункуса и взыскал с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).

Имеются права требования также по отношению к Будовскому на 192 055,50 евро и к Вапне на 204 145,75 евро. Оба этих долга Бункус планировал выставить на аукцион 30 мая, но 29 мая отозвал его.

Ранее портал Pietiek писал о конфликте между Бункусом как администратором Rego Trade и Ульманом. Предприниматель жаловался, что Службу государственных доходов, которая является крупнейшим кредитором Rego Trade, представляли подчиненные брата Мартиньша Бункуса, руководителя отдела процесса неплатежеспособности налогового управления СГД Каспара Бункуса. На собрaниях кредиторов они поддерживали интересы администратора, а не государства, утверждал Ульман.

Всего в 2016 году на действия Мартиньша Бункуса в Администрацию неплатежеспособности поступило пять жалоб — все они были связаны с Rego Trade. Проверка проводилась только по одному из процессов неплатежеспособности в 2017, но никаких нарушений со стороны Бункуса выявлено не было.

Как отмечает kompromat.lv, мотив убийства может быть связан не только с делом о банкротстве Rego Trade. Конфликт с Михаилом Ульманом и Александром Бабенко мог быть связан с обращением Бункуса в полицию с просьбой о расследовании инкассации "налички".

По сведениям телепрограммы De facto (LTV), в 2016-м Бункус, будучи администратором неплатежеспособного предприятия Aizko, в сообщении правоохранительным органам очень детально описал схему инкассации денег в начале 2010-х в магазинах Mego. У вовлеченных компаний были открыты счета в Latvijas pasta banka, известном сейчас как LPB.

De Facto известно, что у Mego был договор об инкассации с фирмой Aizko - при том, что у последней было всего два работника и ни одного транспортного средства. В свою очередь Aizko для той же работы в качестве подрядчика привлекла Evor, так что было видно, что Aizko — только посредник.

Работники Aizko зачисляли наличные деньги на счет в Latvijas pasta banka. Но не все.

Из инкассированных Evor 12,8 млн на банковский счет были зачислены 10 миллионов, так что в виде наличных остались более 2 миллионов, писал Бункус.

Но чтобы отдать сети Mego всю сумму, которая отвечала бы объему инкассированного, на счет Aizko были влиты более 3 млн евро от двух фирм - Mocel и Elopak. Об их бизнесе ничего не известно, потому что они ни разу не подавали годовой отчет.

В 2016-м Бункус просил выяснить происхождение этих миллионов. Позже в том же году он получил угрозы.

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года за рулем своего автомобиля возле Рижского лесного кладбища. Недалеко от места покушения вскоре был найден сгоревший автомобиль с поддельными номерами.

Ранее близкие Бункуса выражали обеспокоенность, что обвиняемые в совершении преступления "будут использовать все доступные им средства, чтобы повлиять на судебное разбирательство и избежать ответственности за то, что они сделали".

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