В ночь на пятницу на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной станции поступило сообщение о ЧП на Даугаве.

Примерно в 02.30 по техническим причинам вышел из строя катер, находившийся в пределах Риги, и люди не могли самостоятельно добраться до берега.

Прибывшие на вызов спасатели доставили трех человек на берег, в 03.55 спасательные работы были завершены.

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