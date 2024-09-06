В ночь на пятницу на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной станции поступило сообщение о ЧП на Даугаве.
Примерно в 02.30 по техническим причинам вышел из строя катер, находившийся в пределах Риги, и люди не могли самостоятельно добраться до берега.
Прибывшие на вызов спасатели доставили трех человек на берег, в 03.55 спасательные работы были завершены.
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