В воскресенье, 5 ноября, в озере в Рушонской волости Прейльского края были найдены и переданы Госполиции двое утонувших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе ( ГПСС ).

Также в 12.01 пожарные выехали в Дагду, Краславского края, где на озере опрокинулась лодка и из нее выпал человек. Мужчина цеплялся за лодку и звал на помощь. Он был спасен местными жителями еще до прибытия ГПСС.