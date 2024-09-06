Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в ходе расследования, начатого в 2022 году, не получило подтверждения публично озвученных утверждений о том, что президент России Владимир Путин платил латвийскому политику Айнарсу Шлесеру крупные суммы. Об этом сообщили в Антикоррупционном ведомстве.

KNAB провел ведомственную проверку и завершил ее, не получив подтверждения публично озвученных заявлений о возможном незаконном финансировании политической партии или других нарушениях, за которые предусмотрена ответственность Законом о финансировании политических организаций (партий).Как уже сообщалось ранее, проверка началась осенью 2022 года.

В эфире программы Krustpunktā на Латвийском Радио директор Бюро по защите Сатверсме (Конституции) (SAB) Эгилс Звиедрис указал, что Шлесерс после ухода из политики вместе с РЖД учредил компанию, которая занималась логистикой и транспортными услугами. Тогда Звиедрис подчеркнул, что, если Шлесерс, будучи должностным лицом в этой компании, получал финансирование, это другой вопрос, но у SAB нет информации, о которой ранее упоминал журналист Дмитрий Муратов.

В 2022 году редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в интервью каналу "Солодовников" на Youtube утверждал, что Путин платил нескольким западным политикам, в том числе кандидату в депутаты Сейма Шлесеру, от 1,5 до 2 миллионов евро в год.

"Когда президент России Владимир Путин смеется над западными ценностями, я понимаю, почему он это делает. Он знает цену этим ценностям. На него работают несколько западных политиков", - сказал тогда Муратов, добавив, что каждый день войны на Украине обходится России в 500 миллионов евро, и ровно столько же Европа платит России за энергоресурсы.

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