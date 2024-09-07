У пятерых автоводителей, задержанных за минувшие сутки в состоянии алкогольного опьянения, будут конфискованы автомобили, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

В общей сложности в связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато четыре процесса об административных правонарушениях и пять уголовных процессов.

Как сообщал портал Delfi, на этой неделе правительство Латвии решило безвозмездно передать Украине еще 18 конфискованных у пойманных полицией в состоянии алкогольного опьянения водителей транспортных средств - цена самого дорого из них 25 000 евро.

Напомним, что за вождение автомобиля с содержанием алкоголя в организме выше 1,5 промилле или в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения — предусмотрена уголовная ответственность. Также, в дополнение к штрафу, конфискуется автомобиль.

Передача конфискованных транспортных средств Украине — один из способов латвийской помощи Киеву в борьбе с российской агрессией.

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