В субботу вечером на 2-м этаже 25-го корпуса Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня возникла чрезвычайная ситуация: сотрудники больницы заметили тление, поэтому пациентов пришлось эвакуировать, сообщила агентству LETA представитель больницы Винета Клявиня.

Из информации на сайте больницы видно, что в этом здании расположены Центр амбулаторной хирургии и офтальмологическая клиника.

Тление заметили 7 сентября в 9 часов вечера. Немедленно началась эвакуация пациентов и персонала – всех пациентов перевели в корпус А1 больницы. Также была вызвана Государственная пожарно-спасательная служба.

В больнице сообщили, что опасность была устранена менее чем за два часа, ситуация полностью под контролем, обеспечена полная безопасность как пациентов, так и персонала, подчеркивает Клявиня.

"Повода для беспокойства нет, поскольку больница продолжает бесперебойную работу - уход за пациентами и больничные услуги предоставляются в обычном режиме", - поясняет она, добавляя, что, когда будет достигнута полная уверенность в безопасности, работа на 2-м этаже 25-го корпуса будет проводиться в обычном режиме.

Представитель больницы добавила, что это ЧП напоминает об устаревающей инфраструктуре рижской больницы Страдыня и подтверждает, насколько важно строительство современного и нового корпуса.

"Наши сотрудники и пациенты заслуживают того, чтобы работать и лечиться в условиях, отвечающих современным требованиям", — подчеркивает Клявиня.

Как сообщалось, в марте этого года больница объявила открытый тендер на разработку, строительство и авторский надзор за проектом перестройки исторического здания - 24-го и 25-го корпусов - инженерных коммуникаций и соединительного тоннеля. Ззакупка завершилась безрезультатно.

В 25 корпусе планируется развивать реабилитационную службу для амбулаторных больных и дневных стационаров. Также планируется создать специальный Центр медицины боли.

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