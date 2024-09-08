За последние сутки в результате пожаров погибли три человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

8 сентября в 00.48 поступила информация из Талсинского края, где открытым пламенем горел жилой дом на всей площади 130 квадратных метров . У здания частично обрушилась крыша.

Пожарные спасли из горящего здания человека, еще один человек эвакуировался самостоятельно. Во время тушения в здании были обнаружены два мертвых человека. Работы на месте закончились в 5.30 утра.

В 05.22 пожарные направились в Лимбажский край, где загорелись сарай для дров. До приезда спасателей из горящего сарая эвакуировали человека, который умер на момент прибытия пожарных.

Всего за минувшие сутки в ГПСС поступило 77 вызовов: 26 - по тушению пожаров, в том числе два по лесным пожарам, 23 - по спасательным операциям, а 28 вызовов оказались ложными.

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