В результате пожара, произошедшего вечером 7 сентября в Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня, пострадала одна палата отделения микрохирургии глаза, а 9 сентября отделение возобновит работу в своих помещениях, сообщила агентству LETA представитель больницы Винета Клявиня.

Она пояснила, что в настоящее время проводится уборка помещений и поврежденного отделения, чтобы можно было восстановить работу отделения в полном объеме. Ситуация находится под контролем и нет причин для беспокойства, заявила представитель больницы.

Прием пациентов офтальмологического профиля также не прекращен, но уже завтра в 7 часов отделение микрохирургии глаза возобновит работу в своих помещениях и сможет принимать пациентов в полном объеме. Однако в поврежденную палату и две соседние палаты пациентов принимать не будут.

Эвакуированные пациенты сейчас находятся в корпусе А1, а те пациенты, которые поступили сегодня, размещены в других отделениях.

Планируется, что завтра, 9 сентября, в 7 утра отделение микрохирургии глаза возобновит работу в полном объеме в своих помещениях, а пациентов, находящихся в других отделениях, переведут обратно в 25-й корпус.

Как сообщалось, чрезвычайная ситуация возникла на 2-м этаже 25-го корпуса больницы в субботу вечером, поскольку сотрудники больницы заметили тление, поэтому пациентов пришлось эвакуировать. Рев заметили в 9 часов вечера.

Немедленно началась эвакуация пациентов и персонала – всех пациентов перевели в корпус А1 больницы.

Также была вызвана Государственная пожарно-спасательная служба. В службе сообщили, что в больнице загорелась электропроводка и дверной проем площадью один квадратный метр. Еще до приезда пожарных рабочие приступили к тушению с помощью огнетушителей. С места происшествия эвакуированы 13 человек.

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