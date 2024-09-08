В Елгавской тюрьме заключённый строгого режима в субботу самовольно покинул прогулочную зону, сообщает программа "Панорама" Латвийского телевидения (LTV).
Заключённого обнаружили на территории тюрьмы, поэтому администрация не расценивает произошедшее как попытку побега.
Осуждённый отбывает наказание за кражу.
Назначена служебная проверка. Тюремная администрация выяснит обстоятельства инцидента, оценив как действия должностных лиц, так и мотивы заключённого, сообщил глава администрации Дмитрий Калинс.
Он пояснил, что решение подобных ситуаций является повседневной работой администрации тюрем, поэтому ни общественность, ни министры не были проинформированы. Другими словами, побега не было, и общественности ничто не угрожало.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь