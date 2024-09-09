В августе этого года в Латвии зарегистрировано рекордное количество электротравм — от них пострадали 12 человек, в том числе 14-летняя девочка и пятилетний мальчик, сообщает Sadales tīkls.
Девочка-подросток получила травму, прикоснувшись дома к поврежденному проводу, а пятилетний мальчик – к электрическому удлинителю, расположенному вблизи бассейна. Также женщина получила удар электрическим током и ожог руки, наехав электрогазонокосилкой на оставленный на траве удлинитель, а 29-летний мужчина получил удар током, установив при неотключенной подаче электричества в жилище электрическую плиту.
"Самая большая опасность электричества заключается в том, что мы не можем его ни видеть, ни чувствовать, ни чувствовать его присутствие – если мы это чувствуем, то это уже последствия электротравмы. В повседневной жизни мы настолько привыкли к электричеству, что может подкрасться обманчивое чувство безопасности. На самом деле изношенное электроустройство, которым мы продолжаем пользоваться, повреждена розетка, на починку которой никак не удается найти время, или подключенное слишком близко к источнику воды электроустройство может привести к большой беде. Двенадцать электротравм за один месяц — это тревожный показатель! Чтобы эта мрачная статистика не продолжалась, призываю каждую семью в Латвии быть внимательными к электробезопасности в жилище и передавать привычки и знания безопасного поведения и детям", - говорит руководитель Учебного центра электроведения Sadales tīkls Артурс Шматс.
Условия возникновения электротравм ежегодно похожи — использование электроприборов вблизи воды, использование поврежденной электротехники, проводов или розеток, проведение ремонтных работ при неотключенном напряжении. Неосторожное использование электрических газонокосилок в летний сезон также является частой причиной электротравм.