"Самая большая опасность электричества заключается в том, что мы не можем его ни видеть, ни чувствовать, ни чувствовать его присутствие – если мы это чувствуем, то это уже последствия электротравмы. В повседневной жизни мы настолько привыкли к электричеству, что может подкрасться обманчивое чувство безопасности. На самом деле изношенное электроустройство, которым мы продолжаем пользоваться, повреждена розетка, на починку которой никак не удается найти время, или подключенное слишком близко к источнику воды электроустройство может привести к большой беде. Двенадцать электротравм за один месяц — это тревожный показатель! Чтобы эта мрачная статистика не продолжалась, призываю каждую семью в Латвии быть внимательными к электробезопасности в жилище и передавать привычки и знания безопасного поведения и детям", - говорит руководитель Учебного центра электроведения Sadales tīkls Артурс Шматс.