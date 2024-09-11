В Латвии за минувшие сутки потушено два пожара повышенной опасности, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 22:12 поступил вызов в Тумскую волость Тукумского края, где в одноэтажном производственном здании горели потолок ремонтной мастерской, наружная стена, крыша и вентилятор общей площадью 142 кв. м.

До приезда VUGD из здания эвакуировались 10 человек.

В 21:06 VUGD получила вызов в Инешскую волость Цесисского края, где горела лесопилка на площади 316 кв. м. От пламени пожарные спасли расположенное в 20 метрах здание.

За прошедшие сутки VUGD получила 54 вызова - 21 на тушение пожаров, в том числе пять на тушение лесных пожаров, 23 на спасательные работы, а 10 вызовов были ложными.

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