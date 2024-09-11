Видземский окружной суд сегодня отменил приговор суда первой инстанции и приговорил к реальному тюремному сроку на один год прокремлевскую активистку Елену Крейле по делу об оправдании геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военного преступления, выяснило агентство LETA в суде.

Ранее суд первой инстанции приговорил Крейле к одному году условного тюремного заключения. Окружной суд изменил условное наказание на реальный тюремный срок.

Приговор можно будет обжаловать в верховном суде.

Крейле неоднократно носила в публичных местах и публичных мероприятиях сумку с символом Z, которая используется в России как символ поддержки начатых Россией военных действий в Украине.

Кроме того, она у посольства России в Риге выразила поддержку стране-агрессору в то время, когда там проходила акция протеста против начатой Россией войны в Украине. Крейле регулярно совершала и другие провокационные действия, направленные на прославление и оправдание российской агрессии.

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