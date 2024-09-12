В Латвию возвращена дочка сбежавшего в Россию Станислава Букайнса — Моника. Об этом сообщила в соцсети министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство").

"Этот день начался с хороших новостей — Моника Букайне вернулась в Латвию к своей маме. Спасибо коллегам из МИД, МВД, Министерству образования и науки и всем-всем, кто работал, не покладая рук, чтобы это удалось", - написала глава внешнеполитического ведомства.

💯 Šī diena sākusies ar labām ziņām- Monika Bukaine ir atgriezusies Latvijā pie savas mammas. Paldies kolēģiem @Arlietas @Tieslietas @IeM_gov_lv un visiem, visiem, kuri nepaguruši strādāja, lai šis izdotos! 🙏 — Baiba Braže (@Braze_Baiba) September 12, 2024

Как сообщила Байба Браже, девочка была возвращена обратно в Латвию. Судя по записи политика, в возвращении ребенка участвовали сотрудники Министерства иностранных дел (МИД), Министерства юстиции и Министерства образования и науки, а также другие лица, которые работали над успешным завершением этого дела.

Мама с дочкой пересекли границу вечером в среду

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь МИД Диана Эглите, латвийские службы и учреждения тесно сотрудничали, чтобы вернуть незаконно вывезенного ребенка обратно в Латвию.

Представитель МИД отметила, что с момента незаконного вывоза ребенка отцом в июле МИД и посольство Латвии в России поддерживали постоянную связь с российской стороной через дипломатические каналы и предоставляли всю необходимую поддержку.

"Ребенок вернулся к матери и в Латвию в соответствии с Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Мы уважаем просьбу матери не раскрывать детали произошедшего", — заявила Эглите.

Министерство юстиции сообщило агентству LETA, что вечером 11 сентября ребенок вместе с матерью пересек границу Эстонии, возвращаясь из России в Латвию.

Мать ребенка по совету российского адвоката, контакты которого предоставило Министерство юстиции Латвии в рамках процедуры по Гаагской конвенции 1980 года, приехала в Россию. Согласно процедуре, установленной Гаагской конвенцией, ребенок был передан под опеку матери в России.

Для защиты интересов ребенка и матери на данный момент дальнейшие комментарии не будут предоставлены, сообщили в министерстве.

Похитить девочку, возможно, помогли родители Букайна

Станислав Букайн, возможно, получил поддержку своих родителей в похищении дочери.

Как сообщалось, Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего ребенка, и 22 июля в Латвии были задержаны два человека. Они были признаны подозреваемыми в пособничестве преступлению и заключены судом под арест.

В четверг министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере сообщила в программе Латвийского радио "В точке пересечения", что в отношении родителей отца ребенка возбуждено уголовное дело о пособничестве преступлению.

"Уголовное дело возбуждено против родителей отца, которые помогли отцу, злонамеренно используя свое право на общение с ребенком, выехать в Россию", - сказала Либиня-Эгнере.

Как произошло похищение

Как уже сообщалось ранее, 21 июля Государственная пограничная охрана сообщила о мужчине и ребенке, которые пересекли реку Зилупе на сапборде и незаконно проникли на территорию России. В тот же день стало известно о пропаже пятилетней Моники Букайне из Риги. В Государственной полиции порталу Delfi подтвердили, что речь идет об одном и том же случае.

Дело по данному инциденту возбудили как Госполиция, так и Госпогранохрана, мужчина с ребенком были объявлены в международный розыск, а два человека были задержаны, а затем помещены под арест по подозрению в содействии похищению ребенка.

В Госполиции сообщили, что 5 августа полиция приняла у пограничников для дальнейшего расследования уголовный процесс о незаконном пересечении границы на сапборде. Теперь два дела объединены. Уголовный процесс в полиции возбужден по части третьей статьи 153 Уголовного закона - похищение несовершеннолетнего ребенка. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой, с пробационным надзором или без такового на срок до трех лет.

Пресс-секретарь МИД Диана Эглите рассказала порталу Delfi, что после незаконного вывоза ребенка из Латвии МИД немедленно связался с российской стороной и по дипломатическим каналам просил предоставить информацию о точном местонахождении девочки, и также потребовал "принять меры по возвращению ребенка в Латвию".

К усилиям по возвращению девочки подключилось и Министерство юстиции - уже в конце июля министерство направило в компетентные органы России несколько запросов в соответствии с международными конвенциями — Гаагской конвенцией 1996 года и Гаагской конвенцией 1980 года, участницей которых является и Россия - с просьбой предоставить информацию о местонахождении ребенка и условиях, в которых находится ребенок, а также обеспечить его возвращение из России в Латвию.

В начале августа, как только были подготовлены все необходимые материалы дела с их переводами, в Минюст России был направлен запрос об оказании юридической помощи по вопросу признания и исполнения в России решения латвийского суда, который, помимо прочего, определяет место жительства ребенка в Латвии.

Однако 12 августа этого года этот международный договор между Латвией и Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в рамках которого был сделан вышеупомянутый запрос, утратил силу, так как ранее Сейм его денонсировал. По словам представителя Минюста Илзе Леймане, просьба о признании и исполнении решения латвийского суда в России была направлена еще в рамках этого договора. Все запросы были дополнительно переданы по дипломатическим каналам.

Между тем в конце июля в социальных сетях был опубликован фрагмент интервью Букайна российской телеведущей Марии Бутиной. Букайн заявил, что был вынужден бежать из Латвии и просить политического убежища в России.

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