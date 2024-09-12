В Риге осквернен памятник Михаилу Андреасу Барклаю де Толли, полководцу царской России, расположенный в Эспланаде.
Как сообщило агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу, Рижское агентство памятников получило информацию о случившемся, и памятник будет очищен.
Как сообщила главный специалист по коммуникации Рижской муниципальной полиции Кристине Клявениеце, информация о повреждении памятника передана Государственной полиции.
У Рижской муниципальной полиции на данном месте нет камер наблюдения, которые могли бы помочь оперативно отреагировать и предотвратить правонарушение.
Долгое время в публичной сфере обсуждается возможность демонтажа памятника. Однако ранее Совет по памятникам Риги принял решение не демонтировать статую.
Памятник Барклаю де Толли был впервые открыт на окраине Эспланады в 1913 году. В 1915 году статуя была демонтирована, но постамент остался. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга была установлена восстановленная копия статуи.
Евгений Гомберг в сети Facebook поблагодарил Рижское агентство памятников за быструю реакцию.
Решение об установке памятника было принято Рижской думой в 2002 году. Перед принятием решения был проведен опрос, в котором 47,6% жителей высказались за сохранение памятника российскому полководцу времён Наполеоновских войн Барклаю де Толли в Эспланаде.
Инициативу по демонтажу памятника выдвинуло общество "Publiskās atmiņas centrs". По мнению организации, 20-я статья Международного пакта о гражданских и политических правах запрещает любую военную пропаганду, и поэтому экспозиция данной статуи нарушает нормы пакта и преамбулу Сатверсме.
Центр предложил переместить только статую, которая, по его мнению, символизирует политику русификации и не является оригинальной, но оставить постамент из финского гранита, созданный скульптором Августом Фольцем в 1913 году по проекту Вильгельма Вандшнейдера.