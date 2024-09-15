В ночь на субботу, 14 сентября, в волости Буртниеку Валмиерского края молния ударила в один из крупнейших дубов Латвии - дуб Дамбью, сообщает "ReTV".
На видео, снятом пожарными Руйиены, в результате удара молнии старый дуб загорелся.
Фотографии следующего дня свидетельствуют о том, большое дерево серьезно повреждено. Пламя полностью уничтожило одну сторону дуба.
Дуб Дамбью растет на берегу оврага и, согласно общедоступной информации, имеет уникальную поверхностную корневую систему и расширенную корневую шейку. Дубу Дамбью, также называемому Гравас, около 400 лет.
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