В ночь на субботу, 14 сентября, в волости Буртниеку Валмиерского края молния ударила в один из крупнейших дубов Латвии - дуб Дамбью, сообщает "ReTV".

На видео, снятом пожарными Руйиены, в результате удара молнии старый дуб загорелся.

Šonakt Valmieras novada Burtnieku pagastā zibens iespēra septītajam lielākajam Latvijas dižozolam.



Video: Rūjienas ugunsdzēsēji | @Valmierasnovads pic.twitter.com/O16nIErrPr — ReTV (@retv_lv) September 14, 2024

Фотографии следующего дня свидетельствуют о том, большое дерево серьезно повреждено. Пламя полностью уничтожило одну сторону дуба.

Дуб Дамбью растет на берегу оврага и, согласно общедоступной информации, имеет уникальную поверхностную корневую систему и расширенную корневую шейку. Дубу Дамбью, также называемому Гравас, около 400 лет.

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