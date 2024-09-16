По информации Госполиции, во время проходящих в Латвии ежегодных учений Namejs 2024 в Лудзенском крае в административном порядке было наказано уже 14 водителей, которые не уступили дорогу оперативному транспорту.

Как отмечают в полиции, в ходе учений сотрудники Северолатгальского участка полиции сопровождали колонны военной техники из Резекненского края в сторону Лудзы.

Только в течение одного дня полиция начала 14 административных процессов по ч.3 ст. 63 закона "О дорожном движении". За это законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере о 30 до 70 евро.

Госполиция обращает внимание жителей Латвии на то, что Правилами дорожного движения предусмотрено следующее: при приближении автомобиля оперативных служб с включенным проблесковым сине-красным маячком и специальным звуковым сигналом другие водители попутных транспортных средств и водители встречных транспортных средств должны уступить дорогу, остановив транспортное средство на тротуаре или на обочине дороги, а если там занято - как можно ближе к правому краю проезжей части.

Возобновить движение можно только после того, как проедет транспортное средство с включенным проблесковым синим маячком, движущееся за сопровождаемым транспортным средством.

Учения Namejs 2024, в котором задействовано 11 000 латвийских военнослужащих и военнослужащих стран-союзников, а также земессаргов, продлятся до 8 октября.

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