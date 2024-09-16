Комиссия по расследованию ЧП на море (Ирландия) сообщила о подробностях инцидента на ирландском судне по отлову крабов Séimí WT 388, в результате которого погиб 37-летний моряк из Латвии. У рыбака остались двое детей. Об этом сообщает Fishingnews.co.uk.

В сообщении, целью которого не является доказать чью-то вину или наказать, указано, что 4 февраля 2023 года, около 20.00 упомянутое судно расставило в море ловушки для крабов примерно в 70 милях к северу от побережья острова Арранмор в графстве Донегол.

Когда последняя корзина покинула палубу, член экипажа Мадис Летсарс запутался в веревке, соединяющей корзины, и был унесен в море.

Экипаж сначала безуспешно пытался вытащить рыбака за ту же веревку, которая утащила его в море, но удалось это только со второй попытки, после того как тело пробыло в море около 15 минут.

Мадису было проведено искусственное дыхание, но, несмотря на все усилия экипажа, реанимировать его не удалось. В сообщении также говорится, что на рыбаке не было спасательного жилета.

В 21.46 на место происшествия прибыл вертолет Береговой охраны Ирландии, однако, принимая во внимание высоту волн и неудовлетворительные погодные условия, было принято решение не проводить эвакуацию тела.

Капитан Séimí проинформировал Береговую охрану, что судно возвращается в порт. Там их встретили сотрудники гарды (полиции), которые забрали тело с судна. Вскрытие показало, что Мадис утонул.

В сообщении Комиссия по расследованию ЧП на море говорится, что капитан и один член экипажа были очень опытными моряками, имеющими большой опыт управления судами такого типа. У них также имелись сертификаты по обучению безопасности. Трое остальных членов экипажа не прошли базовую подготовку по технике безопасности и были охарактеризованы как новички в рыбной отрасли.

Также указано, что мадис Летсарс присоединился к экипажу судна в декабре 2022 года и до момент трагедии успел выйти в море два раза в качестве полноправного члена экипажа. Ранее у него не было опыта в сфере мореплавания. В том трагическом рейсе рыбак впервые был оставлен один, чтобы проследить за размещением в море ловушек для крабов. 23 из 24 корзин он успешно расставил в море самостоятельно.

В отчете также говорится, что причинами этого трагического инцидента стали недостаток опыта и подготовки в сочетании с неспособностью полностью оценить опасности работы на борту рыболовного судна, такие как работа с веревками в ненастную погоду, а также низкая культура безопасности.

Также в отчете указано, что владелец и капитан судна не обеспечили соответствие лиц, работающих на борту, минимальным стандартам подготовки, необходимым для работы на рыболовном судне, и разрешили судну выйти в море, несмотря на то, что более половины экипажа не прошли базовую подготовку по технике безопасности.

В докладе отмечается, что дополнительным фактором, способствовавшим трагедии, стало то, что рыболовные действия на столь относительно небольшом судне проводились при сильном волнении моря.

В отчете содержится ряд рекомендаций по безопасности министру транспорта Ирландии и судовладельцу.

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