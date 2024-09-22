Рижский городской суд приговорил ранее судимого мужчину к лишению свободы сроком на два года и пять месяцев и условному надзору на два года и шесть месяцев за угрозу убийства двух женщин, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Мужчина был обвинен в угрозе убить двух женщин. У потерпевших были основания опасаться, что эти угрозы могут быть реализованы. Также известно, что мужчина оказал сопротивление должностному лицу при исполнении своих служебных обязанностей, угрожая и применяя насилие.

Согласно обвинительному заключению суда, в конце апреля этого года, мужчина в состоянии алкогольного опьянения в одном из рижских дворов угрожал соседке и своей бывшей девушке, что убьет и разрежет их на куски.

Во время угроз мужчина как минимум дважды ударил свою бывшую девушку. Обвиняемый продолжал угрожать убить потерпевших и после прибытия сотрудников Госполиции.

А после задержания мужчина в помещении Госполиции угрожал убить и полицейских. Кроме того, задержанный пытался ударить одного из полицейских, когда его везли в место временного содержания.

После задержания обвиняемый, чтобы не совершил новых преступлений, не препятствовал и не уклонялся от следствия, был заключен под стражу.

Ранее обвиняемый дважды уже отбывал срок: один раз - за жестокое обращение с приемными детьми, другой - за нападение на полицейских.

После прошлогоднего трагического события в Екабпилсе, когда была убита женщина 1983 года рождения, Сейм Латвии значительно ужесточил максимальные наказания за угрозы убийством, преследование и невыполнение постановления о защите от насилия: максимальный срок тюремного заключения за эти преступления был увеличен с трех месяцев до трех лет.

Таким образом, лица, безопасность которых находится под угрозой в результате длительного слежения или угроз от потенциального преступника, получают более эффективную защиту.

По мнению прокуратуры, действующая правовая база позволяет более эффективно останавливать насильников до трагических последствий. Указанные поправки расширили возможности прокуроров требовать от суда более суровых наказаний за подобные преступления.

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