По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, констатированы попытки нажиться на трагической аварии, которая произошла на прошлой неделе под Гулбене.

Как отмечают в полиции, преступники распространяют сообщения с призывом жертвовать деньги, указывая при этом счета в зарубежных банках. В Гополиции подчеркивают, что эти призывы и требования не связаны с семьями погибших в ДТП.

Ранее уже сообщалось, что на прошлой неделе в волости Лизума Гулбенского края на высокой скорости в дерево врезался автомобиль Audi. В результате аварии погиб водитель 2007 г.р., девушки 2006 и 2010 г.р., а также еще один юноша 2007 г.р. Пассажирка 2007 г.р. доставлена в больницу с травмами.

Обстоятельства аварии расследуются.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !