По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, констатированы попытки нажиться на трагической аварии, которая произошла на прошлой неделе под Гулбене.
Как отмечают в полиции, преступники распространяют сообщения с призывом жертвовать деньги, указывая при этом счета в зарубежных банках. В Гополиции подчеркивают, что эти призывы и требования не связаны с семьями погибших в ДТП.
Ранее уже сообщалось, что на прошлой неделе в волости Лизума Гулбенского края на высокой скорости в дерево врезался автомобиль Audi. В результате аварии погиб водитель 2007 г.р., девушки 2006 и 2010 г.р., а также еще один юноша 2007 г.р. Пассажирка 2007 г.р. доставлена в больницу с травмами.
Обстоятельства аварии расследуются.
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