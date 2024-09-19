В результате трагической автокатастрофы минувшей ночью погибли четверо несовершеннолетних. Несчастье произошло вскоре после полуночи в Лизумской волости Гулбенского края. Государственная полиция выясняет обстоятельства происшествия, но следы заноса на дороге указывают на то, что автомобиль с большой вероятностью двигался на очень высокой скорости.
В этом ДТП погибли водитель автомобиля — парень 2007 года рождения, а также трое пассажиров: девушка 2006 года рождения, девушка 2010 года рождения и парень 2007 года рождения. Ещё одна пассажирка, девушка 2007 года рождения, в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv