Живущие в Латвии военные пенсионеры и ликвидаторы аварии Чернобыля сообщили, что российский Газпромбанк перечисляет им пенсии и пособия в латвийский Swedbank, но там деньги замораживаются, потому что Газпромбанк находится под санкциями. Под Рождество отсутствие денег особенно чувствительно. Портал Delfi узнавал, что происходит.

"В этом месяце латвийские военные пенсионеры, получающие пенсию от отдела социального обеспечения при консульском отделении посольства России в Латвии не получили пенсии. Как объяснили мне сотрудники посольства РФ, это произошло из-за включения Газпормбанка в санкционные списки, - написал в Delfi пенсионер Игорь. - Газпромбанк перечислил деньги уже 05.12.24, но латвийский Swedbanka не может завершить сделку из-за санкций. Деньги еще не дошли ни до посольства, ни обратно".

Военный пенсионер просит помочь найти какое-то решение вопроса. С подобными вопросами в Swedbank обратились и представители Общества ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — им тоже перечислили пособия через Газпромбанк, но нет возможности получить эти деньги.

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