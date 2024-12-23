Три года назад казалось, что, напав на Украину, Владимир Путин разбудил дремлющего великана и наполнил его несгибаемой решимостью. Казалось, началась наконец война между демократическим Западом и уродливым российским тираническим режимом, олицетворением всего самого омерзительного и жуткого, что только можно только себе представить. Однако, в 2024 году очевидно, что никакого "спящего великана" просто нет.

Хаос в США

Место лидера, наполненного решимостью восстановить мировой порядок и справедливость, выиграть решающую борьбу за демократию, с января следующего года займет Дональд Трамп. Человек с яркими диктаторскими замашками, намеренный, вполне в духе Владимира Путина, посадить в тюрьму своих политических противников.

Его взгляды на внешнюю политику никакого стремления сражаться за демократию не предполагают. Его нынешние советники называли стремление администрации Байдена защищать демократию в Украине чушью и ерундой. Еще не вступив в свои полномочия, администрация Трампа принялась склонять Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Сам Трамп намекнул на возможное сокращение военной помощи.

Его отношение к союзникам по НАТО мало поменялось со времен его первого срока: "пусть платят свою долю расходов, а мы подумаем, надо ли их вообще защищать".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !