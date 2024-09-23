Земгальский районный суд приговорил к трем годам и 4 месяцам тюремного заключения мужчину, который избивал свою подругу рукояткой топора, а также пытался выдавить ей глаза.

По информации прокуратуры, мужчину признали виновным в нанесении телесных повреждений средней тяжести, угрозах убийства и незаконное ограничение свободы женщины.

Согласно обвинительному заключению, в ноябре прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со своей девушкой начал тянуть ее за одежду, а затем ударил.

Не прошло и месяца, как он снова устроил расправу над спутницей жизни, нанеся ей два удара рукояткой топора по голове и по ногам, а также он давил ей пальцами на глаза.

В прокуратуру отметили, что мужчина также угрожал подруге убийством, если она решится обратиться с заявлением на него в полицию.

Приговор можно обжаловать в течение 10 дней.

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