Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело в отношении Каспара Ясинкевича, директора Рижского муниципального детско-юношеского центра, ныне известного как Рижский центр социальной поддержки детей, молодежи и семей, о возможном запрете на лечение для ребенка, выяснило агентство LETA.

Прокуратура указала, что директор обвиняется в умышленном неисполнении обязанностей государственного должностного лица, нанеся этим существенный вред.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что обвиняемый, зная, что ребенку с особыми потребностями назначено обязательное лечение - амбулаторное динамическое наблюдение у нарколога, а также зная, что ребенок с установленным лечением не согласен и продолжает злоупотреблять запрещенными особо опасными наркотическими и психотропными веществами, умышленно не обратился в Рижский сиротский суд для получения согласия сиротского суда на обязательное лечение молодого человека в установленном законом порядке.

Таким образом, обвиняемый с 4 апреля 2022 года по 26 января 2023 года запретил вышеупомянутому ребенку получать необходимое ему назначенное наркологом обязательное лечение, призванное устранить рецидивы заболевания и мотивировать ребенка на дальнейшее лечение.

Обвиняемый с предъявленным ему обвинением не согласен и свою вину в совершении преступления не признает.

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