В Рижской Центральной тюрьме умер Олег Бурак, отбывавший 15-летний тюремный срок за шпионаж, подтвердили порталу Delfi в Управлении мест заключения (IeVP).

В IeVP указали, что признаков насилия не обнаружено, однако для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

"Управление всегда начинает уголовный процесс по факту смерти любого заключенного, чтобы объективно выяснить и расследовать причины смерти, что было сделано и в данном случае", подчеркнули в учреждении.

Олег Бурак родился в 1956 году.

Обвинительный приговор вступил в силу в 2023 году.

Ранее Бурак был должностным лицом Информационного центра Министерства внутренних дел Латвии (МВД).

Прокурор прокуратуры Рижского судебного округа предъявил бывшему должностному лицу Информационного центра Министерства внутренних дел обвинение в совершении шести преступлений, в том числе в распространении порнографических материалов.

Согласно обвинению, лицо длительное время за материальное вознаграждение собирало и передавало российской разведке конфиденциальные сведения и информацию, содержащую государственную тайну. В период с 2000 по 2006 год обвиняемый встречался с представителями разведслужбы и передавал собранную информацию, как установила прокуратура, указав, что документы собирались на протяжении еще более длительного времени. Прокуратура подчеркивает, что передача этих сведений в распоряжение российских разведслужб представляет угрозу государственной безопасности Латвии.

Бывшее должностное лицо также обвинялось в распространении порнографических материалов, в которых изображены половые акты человека с животным и удовлетворение полового влечения насильственным способом. Кроме того, по мнению прокуратуры, обвиняемый совершил покупку и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ без соответствующего разрешения, а также нарушил запрет на оборот специально созданных и адаптированных устройств для проведения оперативных мероприятий особого характера.

В целом Бураку предъявлено обвинение в шести преступлениях.

Это дело изначально расследовалось Службой государственной безопасности (СГБ). Она посчитала, что информация, переданная гражданином Латвии, была ценной для российских спецслужб и нанесла значительный ущерб интересам национальной безопасности Латвии.

В ходе расследования СГБ провела два санкционированных обыска на объектах, связанных с гражданином Латвии, во время которых были изъяты несколько носителей данных, содержащих более 13 тысяч файлов. В ходе этих процессуальных действий также были найдены два самодельных огнестрельных оружия, различные виды патронов, а также взрывчатые вещества, для покупки и хранения которых у лица не было соответствующего разрешения.

Также во время обыска на связанных с лицом объектах были обнаружены различные устройства, специально созданные или адаптированные для проведения оперативных мероприятий особого характера, которые физическим лицам запрещено приобретать, хранить и использовать.

СГБ задержала Бурака 16 октября 2018 года.

В 2006 году он вышел на пенсию из МВД, достигнув возраста назначения пенсии за выслугу лет. Бурак занимал должность начальника отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра.

В 2006 году имя Олега Бурака упоминалось в публикации газеты "Вести Сегодня", подготовленной позже избранным в Сейм от партии "Согласие" Николаем Кабановым. Кабанов тогда писал, что начальник отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра МВД Бурак неожиданно был вызван на аттестационную комиссию, где проверялись его знания государственного языка. После этого в кабинете тогдашнего министра внутренних дел Дзинтарса Яунджейкарса ему был назначен штраф в 30 латов за несоответствие знания государственного языка высшей категории.

Бурак когда-то служил в Афганистане, и в статье "Вести Сегодня" его назвали одним из лучших экспертов по оружию, который в течение 15 лет разрабатывал уникальную интегрированную систему огнестрельного оружия.

В статье также высказывались подозрения самого Бурака о том, что против него ведется кампания, поскольку он хотел бороться с коррупцией в МВД.

Штраф на Бурака был наложен и тогда, когда МВД возглавляла Линда Мурниеце. Тогда Бурак также был наказан за недостаточные знания государственного языка, как указано в публикации газеты 'Час' 2009 года. В газете объясняется, что Бурак многократно судился как с Министерством внутренних дел, так и с Центром государственного языка.

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