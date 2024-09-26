В среду в Латгалии был задержан водитель с почти четырьмя промилле алкоголя в крови и без водительского удостоверения, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Полицейские, осуществляя надзор за дорожным движением на автодороге Карсава-Тилжа-Дублюкалнс, остановили водителя 1995 года рождения, управлявшего автомобилем Opel Astra. Остановив автомобиль, правоохранители установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - 3,96 промилле, а также не имел права управления транспортным средством.

В полиции подчеркивают, что вождение в нетрезвом виде является одним из самых серьезных и опасных нарушений правил дорожного движения. Алкоголь существенно влияет на способность водителя быстро реагировать и принимать решения, тем самым увеличивая риск аварии и создавая угрозу жизни и здоровью как самого водителя, так и других участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато пять процессов об административных правонарушениях. Между тем шестеро задержанных водителей сели за руль транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что им назначили уголовное наказание, в связи с чем конфискуют транспортное средство или взыскивают стоимость транспортного средства.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !