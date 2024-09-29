Гражданин России Анатолий Блинов, арестованный в Польше по подозрению в организации нападения на Леонида Волкова, соратника умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального, передвигался по Европе по поддельному латвийскому паспорту, выданному на имя негражданина, проживающего в Лиепае, сообщает программа LTV De facto.

Переписка Блинова с Леонидом Невзлиным, бизнесменом из Израиля, бывшим представителем руководства нефтяной компании "ЮКОС", попавшая в руки соратников Навального, свидетельствует, что Блинов год назад отправлял фото из салона самолета, после успешного перелета из Мадрида в Варшаву. "Документ прошел все проверки", - написал Блинов.

В более ранней переписке Блинов сообщал Невзлину, что для изготовления поддельного паспорта необходимо 6-8 фотографий, в разной одежде, сфотографированных ближе и дальше. Сам Блинов отправил образцы на проверку и упомянул, что паспорта могут быть одноразовыми на месяц или арендованными, сообщает программа.

Программа выяснила, что фальшивый латвийский паспорт был выдан в 2017 году на имя Сергея Штурбы, негражданина Латвии. В De facto удостоверились, что паспортные данные настоящие, за исключением снимка, на котором вместо Штурбы изображен Блинов.

Штурба, которого несколько раз судили за кражи, проживает в Лиепае, на его имя зарегистрировано несколько компаний. 10 лет назад его поймали на краже женских перчаток, пишет газета Kurzemes vārds. Он также регулярно воровал кофе и шоколад. В одном из приговоров суда суммировались уголовные судимости Штурбы - до 2018 года их было более 20-ти. Один из своих "тикток"-роликов Штурба снял, находясь в полицейском автобусе.

Программа встретилась со Штурбой по месту его жительства в Лиепае. Отвечая на вопросы через открытое окно на первом этаже, Штурба представил свою версию событий. По словам мужчины, его паспорта регулярно воровали. Это случалось несколько раз за рубежом.

"В тюрьме я снова написал заявление о том, что у меня украли паспорт. За рубежом воруют, и скажу вам честно, я относился к документам небрежно. Теперь я прячу документы отдельно", - заявил Штурба, отрицая, что продал паспорт кому-то с целью наживы.

Пару недель назад Штурбу освободили из Лиепайской тюрьмы, где он находился за кражи в магазинах. Он сделал новый паспорт.

De facto выяснил, что об утере документа, данные которого использовал Блинов, Штурба заявил только в августе этого года, незадолго до выхода из тюрьмы, хотя потерял паспорт еще в декабре прошлого года. Это значит, что паспорт аннулировали лишь недавно.

Госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов сообщил программе, что "Госполиция примет все необходимые меры для расследования возможного факта фальсификации документов". Он признает, что расследованию потребуется сотрудничество с Польшей, где сейчас находится под стражей Блинов.

Как сообщалось, в фильме соратников Навального также есть указания на то, что Невзлин вместе со своим сообщником Блиновым пытались или сумели возбудить уголовное дело против Владимира Ашуркова, бывшего исполнительного директора фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным.

Глава Госполиции Армандс Рукс опроверг возможность такого сговора в уголовном процессе. Известно, что латвийские следователи и прокурор допрашивали Ашуркова в Великобритании, но происходило это в рамках более раннего дела в связи со сделкой со зданием, принадлежавшим ликвидируемому "PNB Banka".

Анатолий Блинов был задержан 13 сентября в Польше, где его обвиняют в организации избиения 12 марта Леонида Волкова.

Прокурор Мазовецкого управления Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Госпрокуратуры Польши выдвинул против Блинова три обвинения, в том числе - избиение российского оппозиционера Волкова из-за его национальности и политической деятельности. По ходатайству прокурора Варшавский окружной суд поместил подозреваемого под стражу на три месяца.

Под следствием находятся восемь подозреваемых.

12 сентября ФБК опубликовал результаты расследования, согласно которым нападение на Волкова заказал проживающий в Израиле бизнесмен Невзлин.

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