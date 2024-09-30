В прошлом месяце министр внутренних дел Рихард Козловскис по рекомендации Службы государственной безопасности (VDD) включил в черный список связанного с организованной преступностью гражданина России Карена Вачеяна, свидетельствует информация портала Delfi.

Вачеян, известный в криминальном мире просто как Карен, долгое время сотрудничал с Романом Осипяном, представителем в Латвии "вора в законе" Вячеслава Шестакова по кличке Слива.

Осипян был включен в черный список в 2022 году. Вскоре после этого Вачеян взял на себя представительство интересов Сливы в Латвии.

Вачеян много лет был связан с организованной преступностью в Латвии и России. Его имя связано с такими преступлениями, как вымогательство, мошенничество, легализация незаконно нажитых доходов и организация контрабанды.

Он был активным участником трансграничных ОПГ. Учитывая контроль российских спецслужб над ОПГ, особенно в приграничье с Латвией, существует высокая вероятность того, что российские спецслужбы были в контакте с Вачеяном, утверждают источники Delfi.

Соратник Вачеяна Осипян когда-то был контактным лицом тогдашнего сотрудника Бюро по защите Сатверсме (SAB) Айгара Спаранса в общении с криминальными кругами.

Спаранс 12 июня 2023 года приговором Рижского городского суда был признан виновным в шпионаже. Он злоупотреблял служебным положением с целью незаконного сбора сведений, содержащих государственную тайну. Спаранса приговорили к лишению свободы на три года и два месяца с пробационным надзором на два года. Бывший сотрудник SAB обжаловал приговор суда, однако Рижский окружной суд 14 августа этого года решил оставить приговор без изменений.

Вачеян, Осипян, Шестаков и Спаранс также были связаны с бывшим сотрудником Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и депутатом Сейма Юрисом Юрашсом, осужденным за незаконное разглашение государственной тайны .

И Шестаков, и Осипян безуспешно пытались обжаловать решение министра внутренних дел о включении их в черный список и запрете на въезд в Латвию. Обоих в суде представляла бывшая жена Юраша Алла Барбаш (на тот момент - Юраша). Адвокаты ее юридической фирмы защищали Спаранса и в суде.

Также, по данным Lursoft, Осипян с 2019 года был одним из владельцев охранного предприятия SIA Grand Force Security, основанного Юрашсом. 28 июля 2023 года фирма была исключена из Регистра предприятий. На тот момент 100% ее капитала принадлежало непосредственно Осипяну.

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