Во вторник ранним утром в Резекне поезд на смерть сбил человека, как сообщило агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Согласно первоначальной информации, поезд наехал на человека, который находился на рельсах. Пострадавший погиб на месте происшествия.

Полиция продолжает расследование причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что из-за этого инцидента поезд по маршруту Зилупе-Рига следовал с задержкой почти в два часа.

Поезд Зилупе (в 3:32) – Рига (в 8:10) задерживается на примерно 108 минут, а поезд Краслава (в 5:50) – Рига (в 9:10) сделает дополнительную остановку на станции Кокнесе.

Ранее компания Pasažieru vilciens сообщала, что поезд Зилупе-Рига стоит на станции "Резекне II".

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