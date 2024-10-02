Во вторник в Риге, в районе Межциемс, в квартире девятиэтажного дома произошло возгорание электрической розетки, в результате чего пострадал человек, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме.

Вызов в квартиру на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Гипократа VUGD получил в 15:39. В квартире полыхала розетка и горела одежда на площади одного квадратного метра. Пожар жильцам удалось потушить ещё до прибытия пожарных спасателей.

Также во вторник, незадолго до 18:00, спасатели получили вызов в Вандзенскую волость Талсинского края, где в лесу заблудился человек. Используя предоставленную информацию о местонахождении пропавшего, сотрудники VUGD обнаружили человека и помогли выйти ему из леса.

За прошедшие сутки, с 6:30 утра вторника до 6:30 утра среды, VUGD получила в общей сложности 41 вызов. Из них: 15 на тушение пожаров, включая один лесной пожар, 14 на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.

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