Новый ДНК-тест, разработанный тартускими учеными, выявил масштабное мошенничество с медом в Германии. Глава Европейской ассоциации профессиональных пчеловодов планирует связаться с Европолом и Интерполом.

В конце лета президент Европейской ассоциации профессиональных пчеловодов Бернхард Хойвель посетил Эстонию с 30 образцами меда, который продается в немецких магазинах. Анализ образцов проводился в Тартуском научном парке в лаборатории Celvia - и его результаты оказались для Бернхарда Хойвеля шокирующими.

ДНК-тест, проведенный тартускими исследователями, показал, что только три из привезенных им 30 образцов немецкого меда были чистыми. Еще два образца едва выдержали тест - вероятно, их состав тоже был видоизменен производителем. По остальным 25 образцам вывод эстонских ученых был однозначным: считать их медом нельзя ни в коем случае.

Европейским пчеловодам сложно бороться с теми, кто вместо настоящего меда продает дешевые подделки, смешанные с сиропом. Многие европейские пчеловоды, не выдержав конкуренции с недобросовестными производителями, были вынуждены свернуть свою деятельность (кому-то даже пришлось объявить о банкротстве).

Как подчеркивает Хойвель, если полукилограммовая банка меда продается в магазине менее чем за два евро, не может быть, чтобы это был настоящий мед — речь однозначно идет о подделке, однако это еще нужно доказать.

Есть несколько способов проверить качество и подлинность меда. Например, измерить уровень содержания сахарного сиропа. С другой стороны, сейчас можно заказать из Китая специальную ​​смесь из сиропов, которая легко пройдет все тесты надзорных органов, при этом содержание натурального меда будет минимальным, или его даже не будет вовсе.

Тартуские исследователи из лаборатории Celvia недавно создали новый ДНК-тест, с помощью которого можно идентифицировать не только состав меда, но и растения, с которых пчелы собирали мед.

"Потребитель имеет право знать, что он употребляет в пищу. В данном случае речь идет о масштабном и организованном мошенничестве", - прокомментировал глава компании Celvia Каарел Крючков результаты тестирования образцов меда из Германии.

При этом, по мнению Крючкова, не стоит обвинять в мошенничестве пчеловодов: очень вероятно, что нечестную игру ведут большие производители и компании, которые фасуют мед.

Бернхард Хойвель пообещал сообщить о шокирующем результате тестов вышестоящим органам, включая Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европейскую комиссию. Он также планирует связаться с международными правоохранительными органами, такими как Европол и Интерпол.

"Это не просто мошенничество, это организованная преступность", - уверен Хойвель.

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