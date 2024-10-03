В Латгальском районном суде в Резекне прокурор просила приговорить к одному году и шести месяцам тюремного заключения руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem Иеву Раубишко по обвинениям в организации незаконного пересечения границы группой лиц, сообщает агентство LETA.

Следующее заседание назначено на 30 октября на 14:30, когда обвиняемая сможет произнести последнее слово.

В организации ранее сообщили, что в январе прошлого года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких выходцев из Сирии, долгое время находившихся у латвийско-белорусской границы, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Упомянутые люди неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу с целью попросить убежища и были перенаправлены обратно на территорию Беларуси.

После того, как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении указанных соискателей убежища - их невысылку с территории Латвии и обеспечение продовольствием, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, Раубишко вместе с членом Gribu palīdzēt bēgļiem Эгилсом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться, что решение суда будет выполнено, а граждане Сирии получат необходимую гуманитарную помощь. По факту этих действий был возбужден уголовный процесс, и Раубишко впоследствии обвинили в организации незаконного пересечения границы группой лиц.

По словам Раубишко, она действовала, чтобы спасти жизни и что помощь соискателям убежища не является преступлением. Встречая упомянутых людей, Раубишко и Грасманис якобы связались с Государственной пограничной охраной и Службой неотложной медицинской помощи, чтобы предотвратить угрозу здоровью людей и проинформировать ответственные учреждения об их нахождении на территории Латвии.

В свою очередь, по мнению прокуратуры, Раубишко предоставила ЕСПЧ заведомо ложную информацию о группе сирийских граждан, нелегально прибывших в Латвию.

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