Суд в качестве меры пресечения избрал заключение под стражу мужчине, который прострелил из пневматического оружия окно здания Вентспилсской краевой думы и пугал людей, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

Во вторник, 1 октября, в полицию поступила информация о том, что в Вентспилсе по центру города передвигаются лица, у одной из которых есть предмет, похожий на пистолет. Должностные лица Вентспилсской муниципальной полиции задержали этих людей. Позже в Госполицию поступила информация, что в окно Вентспилсской краевой думы выстрелили из, возможно, пневматического оружия.

Должностные лица Госполиции по факту произошедшего начали уголовный процесс и сегодня, 3 октября, отправились в суд просить применить к мужчине, передвигавшемуся с пневматическим оружием, меру пресечения - заключение под стражу, что и было сделано, и постановление об аресте уже вступило в силу.

До сих пор следствие выяснило, что 1 октября около 12:20 в Вентспилсе, на ул. Кулдигас, мужчина, находясь под воздействием алкоголя, из хулиганских побуждений из пневматической штурмовой винтовки произвел целенаправленный выстрел в окно во дворе здания Вентспилсской краевой думы на ул. Кулдигас, 3, тем самым повредив его. На тот момент в помещении работали сотрудники Вентспилсской краевой думы, которые были вынуждены прекратить свою работу.

Продолжая свои хулиганские действия, мужчина продолжил идти с пневматической штурмовой винтовкой, демонстрируя ее и запугивая окружающих жителей, угрожая их жизни и здоровью. Мужчина содеянное признает и сотрудничает со следователями.

Государственная полиция продолжает расследование по уголовному процессу о нарушении общественного порядка.

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