По информации Госполиции, 3 октября, в 19.30, в Гаркалне, на улице Венчу автомобиль VW Crafter сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неразрешенном месте.
В полиции отметили, что от полученных травм пострадавший скончался на месте.
Полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить обстоятельства трагического инцидента.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь