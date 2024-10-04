По информации Госполиции, 3 октября, в 19.30, в Гаркалне, на улице Венчу автомобиль VW Crafter сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неразрешенном месте.

В полиции отметили, что от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить обстоятельства трагического инцидента.

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