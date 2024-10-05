Шестеро мужчин предстали перед судом в Лондоне по обвинению в причастности к пожару на объекте компании, ссвязанной с Украиной. Известно, что пожар произошел в столице Великобританции.

Среди обвиняемых в поджоге есть литовец, а еще один литовец обвиняется в неразглашении информации о террористических актах.

По версии прокуратуры, поджог был организован по приказу российской группировки "Вагнер".

19-летний Угниус Ашмена, 22-летний Джейким Роуз, 20-летний Дилан Эрл, 22-летний Джейк Ривз, 22-летний Нии Менса и 61-летний Пол Инглиш обвиняются в поджоге промышленного здания в Лейтоне, что в Восточном Лондоне.

Для тушения пожара, возникшего 20 марта, потребовалось 60 пожарных.

Шестерым подсудимым предъявлены обвинения в поджоге при отягчающих обстоятельствах в соответствии с Законом о национальной безопасности.

Все они, кроме Ашмены, пришли на заседание Лондонского центрального уголовного суда (The Old Bailey ), являющегося высшим судом Англии и Уэльса по уголовным делам, вместе с 22-летним литовцем Дмитрием Паулаускасом, который обвиняется в неразглашении информации о террористических актах.

В судебных документах говорится, что подсудимые от имени группы наемников "Вагнер" напали на объект, принадлежащий украинцу.

На судебном заседании Паулаускас не признал себя виновным в нераскрытии информации о террористических актах. Остальные обвинения будут рассмотрены в этом суде 25 октября.

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