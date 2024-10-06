В субботу, 5 октября, из озера в Даугавпилсе спасатели извлекли мертвого человека, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе. Погибший передан сотрудникам Государственной полиции.

В целом по Латвии за минувшие сутки, 5 октября, в ГПСС поступило 58 вызовов: девять - на тушение пожаров (в том числе один - на тушение лесного пожарв), 28 - на спасательные работы, а 21 вызов оказался ложным.

За последние сутки в Латвии не было пожаров, в результате которых пострадали или погибли люди.

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