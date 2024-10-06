Государственная полиция просит помочь опознать человека на этом видео (см.ниже).
Если на этом видео вы опознали мужчину, то полиция просит сообщить об этом заместителю начальника Бюро криминальной полиции Рижского восточного управления Госполиции Рижского региона Константину Захарову по телефонам 6708652, 26392819 или 110.
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