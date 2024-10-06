В Латвии вместе с лидером организованной преступной группы (ОПГ) Юрием Спиридоновым также были задержаны его родители и жена. После проверки мер безопасности на прошлой неделе они были помещены под временный арест, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Адвокат Спиридонова Артурс Лиелгалвис отвергает подозрения полиции в отношении своего клиента как главного организатора базирующейся в Испании группировки.

Адвокат отказался отвечать на вопрос про источник доходов своего клиента (у Спиридонова нет зарегистрированных компаний в Латвии). "Это может быть связано с расследованием, поэтому не хочу комментировать более подробно", — сказал Лиелгалвис.

На вопрос, как члены семьи могли быть причастны к тому, в чем подозревается Спиридонов, адвокат заявил, что об этом следует спросить их защитников. Программа допускает, что одним из защитников может быть Рита Ольхова, но она отказалась от комментариев.

Начальник отдела по борьбе с серьезной и серийной организованной преступностью Главного управления криминальной полиции Госполиции Петерис Бауска рассказал программе, что Спиридонов известен в криминальных кругах. По его словам, его знают преступники, занимающиеся наркоторговлей.

"Харизматичный человек, лидер. Этот стиль работы предполагает роскошный образ жизни, показную мишуру, чтобы обозначить себя важным игроком в этом цехе, если можно так сказать", - сказал Петерис Бауска.

"Nekā personīga" выяснила, что Юрия Спиридонова в криминальных кругах называют "Гедой", ссылаясь на его опыт.

В Латвии на имя супруги Спиридонова Александры зарегистрирована компания SIA "Aisha 333", уставный капитал которой составляет один евро. Фирма зарегистрирована в многоквартирном доме в Риге, на улице Сеску. По словам управляющего домом, фирмы здесь нет, но в здании есть квартира Александры Спиридоновой, которую она сдает в аренду. С 11 сентября решением Госполиции на квартиру наложен арест.

В Госполиции выяснили, что задержанные в Испании члены ОПГ являются жителями Латвии, а также жителями республик бывшего СССР. Более подробную информацию о задержанных правоохранители не предоставляют. Адвокат Спиридонова тоже не знает, кем являются задержанные в Испании.

Тем временем испанские СМИ сообщают, что один из задержанных, получивший прозвище "Шайба" из-за своего хоккейного прошлого, отвечал за координацию деятельности ОПГ по производству наркотиков и создание сети контактов с местными поставщиками. Временное заключение также применено к человеку по кличке "Вирус", отвечавшему за контрнаблюдение на складах и транспортных средствах, а также за GPS-мониторинг поставок наркотиков.

Испанские СМИ сообщают, что центр деятельности преступной организации, возглавляемой Спиридоновым, находился в Жироне, откуда она годами перевозила наркотики в больших количествах, став одним из основных поставщиков в страны Балтии и в Скандинавию. Это подтвердили в программе и сотрудники латвийских правоохранительных органов.

В Испании была арестована недвижимость на сумму 800 000 евро. Также были изъяты роскошные автомобили, а у задержанных оказалось 110 тысяч евро наличными.

Спиридоновы много лет назад уже попадали в поле зрения латвийской полиции. В то время они входили в группировку криминального авторитета Зураба Шамугии (Аду), занимавшейся угогом автомобилей.

Как сообщалось, в сентябре латвийская полиция в сотрудничестве с зарубежными коллегами задержала одного из самых известных лидеров латвийской организованной преступности и нескольких членов его ОПГ. Имя задержанного лидера ОПГ полиция не раскрыла, но агентство LETA выяснило, что это был Юрий Спиридонов.

В ходе скоординированных задержаний и обысков в ходе совместной операции в Риге были задержаны еще девять членов той же группировки.

При поддержке Национальной полиции Испании еще шесть человек были задержаны в Испании - в Лоретта-де-Мар и Валенсии. Трех из них задержали на основании европейских ордеров на арест, выданных Латвией.

В ходе обыска было изъято более 110 000 евро наличными, два огнестрельных оружия, 95 патронов к боеприпасам, четыре ручные гранаты для страйкбола, два бронежилета, 13 кг марихуаны, поддельные удостоверения личности, четыре автомобиля, кошельки с криптовалютой, роскошные часы. Также принято решения об аресте имущества – десяти объектов недвижимости общей стоимостью около 500 000 евро.

Это было одно из приоритетных расследований Госполиции Латвии, а также "Европола", подчеркивают в Госполиции.

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