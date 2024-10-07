В понедельник, 7 октября, в ангаре-складе на улице Цесвайнес в Риге произошел пожар, для тушения которого привлечено восемь пожарных цистерн, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Около 15 часов пожар был локализован.

Как рассказали в службе, 11.57 поступила информация о том, что в ангаре на улице Цесвайнес в Риге возник пожар.

Учитывая, что сильный дым был виден на подъезде к месту происшествия, немедленно были привлечены дополнительные ресурсы.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные с восемью автоцистернами, автолестницей и машиной со шлангом.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит одноэтажный ангар, продукция и крыша здания на площади в 2000 квадратных метров.

В 15.13 пожар был локализован.

Сейчас работы на месте происшествия продолжаются.

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