В понедельник, 7 октября, в ангаре-складе на улице Цесвайнес в Риге произошел пожар, для тушения которого привлечено восемь пожарных цистерн, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Около 15 часов пожар был локализован.
Как рассказали в службе, 11.57 поступила информация о том, что в ангаре на улице Цесвайнес в Риге возник пожар.
Учитывая, что сильный дым был виден на подъезде к месту происшествия, немедленно были привлечены дополнительные ресурсы.
На данный момент на месте происшествия работают пожарные с восемью автоцистернами, автолестницей и машиной со шлангом.
Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит одноэтажный ангар, продукция и крыша здания на площади в 2000 квадратных метров.
В 15.13 пожар был локализован.
Сейчас работы на месте происшествия продолжаются.