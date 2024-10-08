Пожар повышенной опасности на улице Цесвайнес, в Риге, был ликвидирован в ночь на вторник, 8 октября, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В понедельник в 11.57 в VUGD поступила информация о том, что в ангаре-складе в Риге, на улице Цесвайнес, начался пожар. Учитывая, что сильный дым был виден на подъезде к месту происшествия, немедленно были привлечены дополнительные ресурсы.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит одноэтажный ангар, продукция и крыша здания на площади в 2000 квадратных метров. После трех часов работы распространение пламени удалось сдержать. На месте происшествия работали пожарные с восемью автоцистернами, автолестницей и автомобилем со шлангами.

В ночь на вторник, а именно в 00.01, пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !