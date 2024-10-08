Госполиция совместно с Государственной пограничной службой во вторник утром провели под Айзкраукле операцию по перехвату нелегалов и их перевозчиков. Злоумышленники использовали для своей нелегальной деятельности автомобиль, стилизованный под полицейский транспорт.
В Госполиции сообщили, что утром 8 октября в результате операции задержаны десятки нелегалов, которые незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу, и курьеров.
В настоящее время из-за плана "Перехват" частично блокировано движение в Айзкраукльском крае, на дороге Айзкраукле - Екабпилс (волость Стабурага). Речь идет о 17-м км дороги Р76.
Известно, что сейчас полиция ищет одного сбежавшего перевозчика нелегалов. Если ы заметили подозрительного человека, просьба звонить по телефону 112. Также полиция призывает ни в коем случае не приближаться к незнакомцам и не пытаться их задержать своими силами.
Приметы разыскиваемого: рост около 180 см, волосы темные, кожа светлая, одежда темного цвета.
Полиция просит водителей выбирать для движения другие маршруты, а также следовать указаниям полиции.
Полиция и пограничники продолжают совместную операцию, о результатах которой сообщат позже.