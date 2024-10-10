В понедельник, 7 октября, в Шкильбенской волости пограничники задержали жителя Латвии, который незаконно пересек государственную границу со стороны России, сообщила Государственная пограничная служба порталу Delfi.

В ходе расследования, проведенного в сотрудничестве со Службой государственной безопасности (СГБ), было установлено, что мужчина служил в вооруженных силах страны-агрессора — России.

Государственная пограничная служба возбудила против него уголовный процесс по первой части 284-й статьи Уголовного закона, то есть за умышленное незаконное пересечение государственной границы.

В свою очередь, СГБ возбудила против мужчины уголовное дело по статье 95.1 Уголовного закона, то есть за нарушение запрета, предусмотренного Законом "О национальной безопасности", на службу в вооруженных силах России. Согласно информации, имеющейся в распоряжении СГБ, данное лицо заключило контракт на военную службу с российскими вооруженными силами.

Расследование по этим уголовным процессам продолжается, и службы предоставят дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с развитием уголовных процессов.

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