Стрельба в Вильнюсе шокировала общество – на месте происшествия был убит адвокат, пострадали двое полицейских. Выяснилось, что в Единый центр помощи звонили не только прохожие и жители дома, но и сам стрелявший.

Delfi удалось выяснить личность стрелка – это Игорь Москалёв. Вильнюсская окружная прокуратура указала, что подозреваемый - мужчина 1962 г.р.

Портал 15min.lt сообщает, что, по неофициальным данным, подозреваемый был судим, правда, не информируют, за что у него была судимость. Согласно материалам дела, подозреваемый женился в 2008 году и переехал в квартиру своей жены.

Выяснилось, что он подвергал супругу психологическому и физическому насилию. Женщина просила его съехать с квартиры, но из-за агрессии мужа сама съехала в 2019 году. Сообщается, что 16 октября 2020 года по инициативе женщины брак был расторгнут. В феврале 2023 года была упразднена декларация о месте жительства мужчины по этому адресу.

Выясняется, что женщина платила за квартиру, а бывший муж незаконно в ней проживал и ничего не платил. Женщина неоднократно просила бывшего мужа съехать из квартиры но он не реагировал и даже поменял замки.

29 марта 2024 года в Вильнюсском участковом суде было принято решение о выселении мужчины из квартиры. Интересы истца представлял адвокат Леонид Пчелинцев. Суд полностью удовлетворил иск. Где жил и работал подозреваемый, неизвестно, поэтому решение суда ему было передано путем публикации в СМИ.

В четверг в ЕЦП поступило 9 звонков, связанных со стрельбой в центре Вильнюса. По предварительным данным, первый звонок поступил в 10.21. Delfi удалось узнать подробности – четверо прохожих отреагировали на просьбу полицейского о помощи, они вызвали полицию и скорую.

Еще два звонка поступило от соседей, один звонивший сказал, что видит лежащего в крови мужчину (позже выяснилось, что человек увидел адвоката Леонида Пчелинцева). В ЕЦП звонил и помощник коллектора, который пытался помочь раненому полицейскому, просил связать его с врачами, чтобы те его проконсультировали. Еще два раза (в 10.55 и в 11 ч.) звонил сам стрелявший.

Второй разговор длился до момента задержания мужчины, с ним вели переговоры. "В ходе переговоров его убедили выбросить оружие. Он это сделал. Далее продолжились переговоры, его просили сдаться. Он это сделал. Сотрудники "Араса" вошли в помещение и арестовали его", – сказал генкомиссар полиции Ренатас Пожела.

По сведениям Delfi, вооруженный инцидент 10 октября произошел около Лукишкской площади, на ул. Васарё 16-осёс. Пострадали двое полицейских, был убит адвокат 69-летний адвокат Леонид Пчелинцев.

Стрельбу открыл мужчина, которого по решению суда должны были выселить из квартиры. Он намеревался выстрелить в коллектора, но того заслонил полицейский. Сотрудник полиции был ранен в область сердца. Жизнь ему спас бронежилет. Сотрудница полиции была ранена в ногу.

Комиссар полиции Пожела сказал, что перед подобными заданиями полицейские всегда собирают всю необходимую информацию о жилье и его жителях, о наличии оружия. "В данном случае не было информации о том, что у жителей есть легальное оружие. Возможно, оружие не было зарегистрировано, т.е. было нелегальным", – заметил Пожела. Человек стрелял из пистолета ТТ.

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