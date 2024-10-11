Государственная полиция арестовала организованную группу за сутенерство в стриптиз-клубе в Вецриге, сообщили агентству LETA в полиции.

В распоряжение полиции попала информацию о стриптиз-клубе в Вецриге, где предлагались услуги проституции.

В ходе расследования выяснилось, что работу проституток организовывала группа из четырех сутенеров, включая фактических владельцев предприятия.

24 сентября стражи порядка по подозрению в сутенерстве арестовали двух мужчин 1978 и 1973 годов рождения и двух женщин 1977 и 1984 годов рождения. Также одна женщина 1997 года рождения признана подозреваемой по статье Уголовного закона о легализации преступно нажитых средств.

Согласно информации в распоряжении полиции, упомянутые лица искали клиентов среди иностранных туристов, в том числе на улице, распространяли листовки, тем самым побуждая их прийти в клуб. В клубе действовал строгий "фейс-контроль".

За сутенерство, если оно совершено организованной группой, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества.

Четверо подозреваемых были заключены под стражу, а к одному лицу была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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