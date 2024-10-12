Курземский районный суд Лиепаи приговорил мужчину к полугоду тюремного заключения за убийство собаки путем сексуального насилия над ней, говорится в публично доступном приговоре.

Летом 2021 года мужчина решил совершить действия сексуального характера с собакой, которая принадлежала другому человеку. Животное было привязано к ангару сельскохозяйственной техники.

В результате жестокого обращения собака умерла.

В Латвии Уголовный закон за жестокое обращение с животными предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !