Курземский районный суд Лиепаи приговорил мужчину к полугоду тюремного заключения за убийство собаки путем сексуального насилия над ней, говорится в публично доступном приговоре.
Летом 2021 года мужчина решил совершить действия сексуального характера с собакой, которая принадлежала другому человеку. Животное было привязано к ангару сельскохозяйственной техники.
В результате жестокого обращения собака умерла.
В Латвии Уголовный закон за жестокое обращение с животными предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
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